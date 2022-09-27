Никакого алкоголя и вредной пищи: Врач рассказала, как вернуть "убитый" из-за стресса сон

Восстановить "убитый" из-за постоянного стресса сон можно с помощью занятий спортом или медитаций, а вот обращаться к алкоголю или же употреблению вредной пищи — неправильный шаг в этой ситуации. Об этом Лайфу рассказала невролог Виктория Толмачева.

"Бессонница на фоне стресса мучает многих россиян. Самый частый запрос от пациентов в последние дни — как наладить нарушенный сон. Ни в коем случае нельзя лечить тревогу алкоголем, кофе, вредной пищей и бесконечным потреблением информации. Это только усугубляет ситуацию и доводит до состояния, когда помочь может только врач. В домашних условиях лучший способ борьбы с бессонницей — спорт, медитация, книги", — рассказала Толмачева.

Специалист также заметила, что в подобной ситуации не стоит отказываться от приёма пищи, в особенности — завтрака. В случае если человек начинает чувствовать, что не может уснуть, ему следует составить график своего питания, занятий спортом и чтения новостей на следующий день. Если же человек не может уснуть несколько дней, испытывает тошноту и головокружение, то ему следует обратиться к врачу.