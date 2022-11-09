Учёные объяснили, почему разбивать яйца о край посуды — не лучшая идея

Промывать яйца водой после покупки может быть опасно для здоровья из-за бактерий, которые находятся на скорлупе. Об этом пишет RAC1.

Руководитель компании по пищевой безопасности SAIA Льюис Рьера отметил, что яичная скорлупа имеет пористую структуру. А поток воды может протолкнуть опасные бактерии внутрь.

"На яичной скорлупе, имеющей пористую структуру, присутствуют микроорганизмы, а кутикула, которая находится под ней, защищает белок и желток. Поскольку поверхность яйца пористая, если мы промоем её водой, под давлением микрочастицы могут попасть внутрь", — отметил Рьера.

Кроме того, не нужно разбивать яйца о край посуды и разделять желток от белка с помощью скорлупы. Всё из-за тех же бактерий, которые запросто могут попасть во внутреннюю часть яйца. Промывать яйца следует непосредственно перед приготовлением, считает специалист. А вот обращать внимание на их внешний вид и срок годности нужно заранее.