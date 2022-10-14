Не самый здоровый завтрак: Россиян предупредили об опасности куриных яиц
Диетолог Поляков назвал куриные яйца причиной развития хронической усталости
Традиционно одним из самых популярных пищевых продуктов на завтрак являются куриные яйца. Их употребляют варёными, жареными и даже сырыми. Однако вместе с чувством сытости они могут принести и ряд нетипичных аллергических реакций. Подробнее о них рассказал в беседе с Ura.ru диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков.
"Существует довольно распространённая пищевая аллергия. У кого-то на белок, у кого-то желток, у кого-то на плёнку, которая находится между яйцом и скорлупой. От 20% до 50% населения, по разным оценкам, могут иметь аллергическую реакцию на яйца. Она не всегда проявляется в виде высыпания или отёка тканей", — предупредил врач.
По его словам, реакция способна проявляться в виде аутоиммунных заболеваний, синдрома хронической усталости, нарушения работы иммунной системы, эмоционального состояния и ряда других неприятных и опасных симптомов. К тому же содержащийся в яйцах лецитин может не только принести пользу, но и навредить.
Диетолог рассказал, что в лецитине содержится холин, необходимый для работы головного мозга и печени. При нарушении микробного баланса кишечника некоторые не очень полезные бактерии могут метаболизировать лецитин в триметиламиноксид, повышающий риски сердечно-сосудистых заболеваний.
"В таком случае яиц лучше избегать. Но бывает, что человеку подходят перепелиные и гусиные яйца", — резюмировал психолог.
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