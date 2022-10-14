Не самый здоровый завтрак: Россиян предупредили об опасности куриных яиц

Традиционно одним из самых популярных пищевых продуктов на завтрак являются куриные яйца. Их употребляют варёными, жареными и даже сырыми. Однако вместе с чувством сытости они могут принести и ряд нетипичных аллергических реакций. Подробнее о них рассказал в беседе с Ura.ru диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков.

"Существует довольно распространённая пищевая аллергия. У кого-то на белок, у кого-то желток, у кого-то на плёнку, которая находится между яйцом и скорлупой. От 20% до 50% населения, по разным оценкам, могут иметь аллергическую реакцию на яйца. Она не всегда проявляется в виде высыпания или отёка тканей", — предупредил врач.

По его словам, реакция способна проявляться в виде аутоиммунных заболеваний, синдрома хронической усталости, нарушения работы иммунной системы, эмоционального состояния и ряда других неприятных и опасных симптомов. К тому же содержащийся в яйцах лецитин может не только принести пользу, но и навредить.

Диетолог рассказал, что в лецитине содержится холин, необходимый для работы головного мозга и печени. При нарушении микробного баланса кишечника некоторые не очень полезные бактерии могут метаболизировать лецитин в триметиламиноксид, повышающий риски сердечно-сосудистых заболеваний.

"В таком случае яиц лучше избегать. Но бывает, что человеку подходят перепелиные и гусиные яйца", — резюмировал психолог.