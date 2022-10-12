Диетолог рассказала, как есть шоколад, чтобы получить максимальное удовольствие

Максимальное удовольствие при поедании шоколада можно получить, если тщательно растворять маленькие кусочки во рту. Об этом в беседе с Ura.ru заявила врач-психотерапевт, сексолог, диетолог-нутрициолог, антиэйдж терапевт Лариса Никитина. По её словам, достичь эмоционального подъёма можно при быстром попадании сладости в мозг.

"Любая сладость, которая быстро попадает в мозг, даёт это состояние эйфории. <...> Правильнее есть шоколад маленькими кусочками, тщательно растворяя его во рту. Не кусая, не грызя. Тогда повышается настроение, возникает мгновенная бодрость, как от любого хорошего быстрого углевода. Вы сразу чувствуете, что вам здорово", — пояснила специалист.