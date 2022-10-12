Диетолог рассказала, как есть шоколад, чтобы получить максимальное удовольствие
Диетолог Никитина: Растворение шоколада во рту может привести к эйфории
Максимальное удовольствие при поедании шоколада можно получить, если тщательно растворять маленькие кусочки во рту. Об этом в беседе с Ura.ru заявила врач-психотерапевт, сексолог, диетолог-нутрициолог, антиэйдж терапевт Лариса Никитина. По её словам, достичь эмоционального подъёма можно при быстром попадании сладости в мозг.
"Любая сладость, которая быстро попадает в мозг, даёт это состояние эйфории. <...> Правильнее есть шоколад маленькими кусочками, тщательно растворяя его во рту. Не кусая, не грызя. Тогда повышается настроение, возникает мгновенная бодрость, как от любого хорошего быстрого углевода. Вы сразу чувствуете, что вам здорово", — пояснила специалист.
Эксперт добавила, что шоколад — это лакомство, которое нужно есть понемногу. Рассасывание поможет веществам быстрее попасть в мозг, что объясняется строением пищеварительной системы, подчеркнула врач. Никитина заметила, что зачастую таблетки кладут под язык, чтобы они быстрее усваивались, то же самое относится и к шоколаду.
Ранее диетолог Дианова заявила, что без вреда для здоровья в день можно есть три кусочка шоколада весом не больше 20 граммов. При этом важно употреблять лакомство только после приёма сбалансированной пищи.
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