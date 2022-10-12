Карты России с присоединёнными территориями поступили в продажу

Географические карты России с новыми территориями начали продавать в Москве. На них указаны субъекты, которые по итогам референдумов вошли в состав РФ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Центр картографии.

Известно, что новые карты пока печатают поштучно. Их составляют на основании данных Росреестра.

"Карта будет печататься штучно, в том числе малыми тиражами", — уточнили агентству в Центре картографии.