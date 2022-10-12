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Опубликовано 12 октября 2022, 13:11

Минобороны досрочно получило партию модернизированных САУ 2С7М "Малка"

Обложка © VK / "Уралтрансмаш"

Обложка © VK / "Уралтрансмаш"

Компания "Уралтрансмаш" досрочно поставила Минобороны РФ партию прошедших модернизацию дальнобойных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М "Малка". Об этом сообщили в пресс-службе.

"В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2022 года АО "Уралтрансмаш" досрочно поставило в Минобороны РФ партию самоходных пушек 2С7М "Малка" после капитального ремонта с модернизацией", — говорится в сообщении.

В пушках были заменены коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, также были обновлены приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанция, рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров. Модернизация улучшила манёвренность, подвижность и командную управляемость машин, добавил он.

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"Самоходные пушки 2С7М "Малка" успешно прошли полный цикл испытаний перед отправкой заказчику", — указал Семизоров.

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Артур Лапсаков
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