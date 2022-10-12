Глава ГИБДД предложил увеличить скоростной режим в России

Министерство внутренних дел России выступает против снижения скоростного режима на дорогах страны. Об этом заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников на конференции по безопасности дорожного движения в рамках международной выставки "Дорога-2022". Он уверен, что скоростной режим, наоборот, нужно увеличить.

"Конечно, чем хуже дороги, тем для нас лучше... Чем хуже дорога, тем ниже смертность: где ямы появились, народ сразу притормаживает, аккуратно едет, хотя не должно так быть. Люди должны комфортно, быстро передвигаться", — подчеркнул он.

В России протяжённость дорог составляет 1,5 миллиона километров. Поэтому, заявил Черников, нельзя допускать снижение скоростного режима, МВД РФ категорически против этого. Такая позиция исходит в том числе и из соображений экономики, добавил он. Дороги, наоборот, нужно ускорять, и об этом ведомство уже неоднократно говорило, подчеркнул Черников.

"Увеличивать скоростной режим потока и так далее, пропускную способность увеличивать", — добавил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.