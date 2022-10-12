"Не спасибо": В Одессе заклеивают билборды с Маском из-за его "мирного плана" по Украине
В Одессе заклеивают лицо Илона Маска на билборде с благодарностями
Рассуждения миллиардера Илона Маска об Украине сильно не понравились в самой стране. Так, в Одессе начали заклеивать фотографии основателя Tesla и SpaceX на билбордах.
На опубликованных кадрах видно, как сотрудники управления рекламы заклеивают лицо Маска на уже выцветшем баннере с благодарностями, где также изображены Леонардо ДиКаприо и Бенедикт Камбербэтч.
В Одессе заклеивают билборды Маска. Видео © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Одеська міська рада
Ранее Маск выступил с предложением решения конфликта на Украине. По мнению миллиардера, Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Бизнесмен также сказал, что на востоке Украины много русских, которые "предпочитают Россию". При этом Маск оговорился, что по-прежнему поддерживает Киев и является "большим фанатом Украины, но не третьей мировой войны". В Белом доме на такие предложения отреагировали категорично.
Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Одеська міська рада