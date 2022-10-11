В Белом доме категорично отреагировали на рассуждения Маска об Украине

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск не представляет интересы власти США, когда рассуждает об Украине. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал американский координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Я предоставлю господину Маску самому рассказать о своих переговорах. Очевидно, что в этих переговорах он не представляет Правительство Соединённых Штатов", — прокомментировал он сообщения о возможных переговорах президента РФ Владимира Путина и миллиардера по поводу урегулирования украинского конфликта.