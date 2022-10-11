В Белом доме категорично отреагировали на рассуждения Маска об Украине
Белый дом: Илон Маск не представляет власти США, когда рассуждает об Украине
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск не представляет интересы власти США, когда рассуждает об Украине. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал американский координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Я предоставлю господину Маску самому рассказать о своих переговорах. Очевидно, что в этих переговорах он не представляет Правительство Соединённых Штатов", — прокомментировал он сообщения о возможных переговорах президента РФ Владимира Путина и миллиардера по поводу урегулирования украинского конфликта.
Представитель Белого дома подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский должен сам определить, когда наступит подходящее время для диалога с Москвой. Вашингтон не собирается диктовать Киеву какие-либо условия, добавил Кирби.
Ранее Маск выступил с предложением решения конфликта на Украине. По мнению миллиардера, Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Бизнесмен также сказал, что на востоке Украины много русских, которые "предпочитают Россию". При этом Маск оговорился, что по-прежнему поддерживает Киев и является "большим фанатом Украины, но не третьей мировой войны".
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