Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию на Украине
Главы Минобороны России и Турции обсудили ситуацию на Украине и в Сирии
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром, в ходе которых главы военных ведомств, в частности, обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Турции.
"Обсуждались ситуация на Украине, реализация "продовольственной сделки", сирийское урегулирование, двусторонние, региональные вопросы обороны и безопасности", — говорится в сообщении.
Стороны отметили важность скорейшего прекращения боевых действий на Украине. Шойгу и Акар также договорились, что российско-турецкие контакты по данным вопросам будут продолжены.
А ранее стало известно, что встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 13 октября в Астане. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главы государств обсудят ситуацию на Украине и двусторонние отношения.