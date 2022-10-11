Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром, в ходе которых главы военных ведомств, в частности, обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Турции.

"Обсуждались ситуация на Украине, реализация "продовольственной сделки", сирийское урегулирование, двусторонние, региональные вопросы обороны и безопасности", — говорится в сообщении.

Стороны отметили важность скорейшего прекращения боевых действий на Украине. Шойгу и Акар также договорились, что российско-турецкие контакты по данным вопросам будут продолжены.