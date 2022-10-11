Курская область вслед за Ростовской приступила ко второму этапу мобилизации

Первый этап частичной мобилизации в Курской области завершён, регион перешёл ко второму. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

В Якутии назвали фейком заявления о волнах мобилизации

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что регион получил новое мобилизационное задание. Призывные комиссии, по его словам, уже приступили к выполнению поручения.