НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 октября, 16:33
3161

Курская область вслед за Ростовской приступила ко второму этапу мобилизации

Первый этап частичной мобилизации в Курской области завершён, регион перешёл ко второму. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

"Первый этап мобилизации полностью выполнен", — приводит РИА "Новости" заявление региональных властей.

В Якутии назвали фейком заявления о волнах мобилизации

В Якутии назвали фейком заявления о волнах мобилизации

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что регион получил новое мобилизационное задание. Призывные комиссии, по его словам, уже приступили к выполнению поручения.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров