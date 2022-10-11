Курская область вслед за Ростовской приступила ко второму этапу мобилизации
Первый этап частичной мобилизации в Курской области завершён, регион перешёл ко второму. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
"Первый этап мобилизации полностью выполнен", — приводит РИА "Новости" заявление региональных властей.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что регион получил новое мобилизационное задание. Призывные комиссии, по его словам, уже приступили к выполнению поручения.
Обложка ©
VK / Минобороны России