В Якутии назвали фейком заявления о волнах мобилизации

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин заявил, что сообщения о волнах мобилизации не соответствуют действительности, а большая часть повесток в республике уже роздана. Об этом сообщает региональный штаб.

"Это всё фейки. Никакой полной мобилизации объявляться не будет… Всё будет проводиться в рамках частичной мобилизации граждан, объявленной президентом Российской Федерации. Никакого увеличения мобилизационного задания нет, как говорили: вторая волна, третья волна — пока речи об этом нет", — сказал военком.

Комиссар отметил, что сейчас идёт плановая работа, повестки выписываются стандартно, а самый большой наплыв задания уже выполнен. По его словам, сейчас проводится замена ошибочно призванных граждан. Все районы и улусы Якутии справляются с планом частичной мобилизации, подчеркнул Авдонин. В частях, где размещены призывники, созданы все условия, мобилизованные обеспечены обмундированием, экипировкой и оружием, они проходят подготовку.