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11 октября, 09:06

В Якутии назвали фейком заявления о волнах мобилизации

Военком Якутии Авдонин опроверг слухи о волнах мобилизации

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин заявил, что сообщения о волнах мобилизации не соответствуют действительности, а большая часть повесток в республике уже роздана. Об этом сообщает региональный штаб.

"Это всё фейки. Никакой полной мобилизации объявляться не будет… Всё будет проводиться в рамках частичной мобилизации граждан, объявленной президентом Российской Федерации. Никакого увеличения мобилизационного задания нет, как говорили: вторая волна, третья волна — пока речи об этом нет", — сказал военком.

Комиссар отметил, что сейчас идёт плановая работа, повестки выписываются стандартно, а самый большой наплыв задания уже выполнен. По его словам, сейчас проводится замена ошибочно призванных граждан. Все районы и улусы Якутии справляются с планом частичной мобилизации, подчеркнул Авдонин. В частях, где размещены призывники, созданы все условия, мобилизованные обеспечены обмундированием, экипировкой и оружием, они проходят подготовку.

Семьям мобилизованных в Омской области бесплатно проведут газ

Семьям мобилизованных в Омской области бесплатно проведут газ

Ранее Лайф рассказывал, что в России подешевел "мобилизационный набор". В комплекте учтены инструменты, аптечка, зубные принадлежности, автономные грелки и другие предметы первой необходимости.

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ТАСС / Александр Щербак

Варвара Романова

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