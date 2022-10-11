В Якутии назвали фейком заявления о волнах мобилизации
Военком Якутии Авдонин опроверг слухи о волнах мобилизации
Военный комиссар Якутии Александр Авдонин заявил, что сообщения о волнах мобилизации не соответствуют действительности, а большая часть повесток в республике уже роздана. Об этом сообщает региональный штаб.
"Это всё фейки. Никакой полной мобилизации объявляться не будет… Всё будет проводиться в рамках частичной мобилизации граждан, объявленной президентом Российской Федерации. Никакого увеличения мобилизационного задания нет, как говорили: вторая волна, третья волна — пока речи об этом нет", — сказал военком.
Комиссар отметил, что сейчас идёт плановая работа, повестки выписываются стандартно, а самый большой наплыв задания уже выполнен. По его словам, сейчас проводится замена ошибочно призванных граждан. Все районы и улусы Якутии справляются с планом частичной мобилизации, подчеркнул Авдонин. В частях, где размещены призывники, созданы все условия, мобилизованные обеспечены обмундированием, экипировкой и оружием, они проходят подготовку.
Ранее Лайф рассказывал, что в России подешевел "мобилизационный набор". В комплекте учтены инструменты, аптечка, зубные принадлежности, автономные грелки и другие предметы первой необходимости.
ТАСС / Александр Щербак