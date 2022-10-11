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Регион
Опубликовано 11 октября 2022, 12:04

В России предложили штрафовать за оскорбление региональных символов

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за оскорбление символов субъектов РФ

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести административные штрафы до 100 тысяч рублей за проявление неуважения к символам субъектов РФ. Его инициаторами стали Госсовет Татарстана и депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Документ опубликовали в думской электронной базе.

Авторы законопроекта хотят внести изменения в статью о неуважении к обществу и государственным символам — ч. 3 ст. 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

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По закону, за явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть, грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Новым законопроектом предлагается расширить этот список и добавить к нему символы субъектов РФ.

Ранее Лайф сообщал о том, что российским компаниям могут ввести лимит на спам-звонки потенциальным и действующим клиентам с целью прорекламировать свои товары и услуги.

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Агентство "Москва"

Илья Суриков
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