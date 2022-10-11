В России предложили штрафовать за оскорбление региональных символов

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести административные штрафы до 100 тысяч рублей за проявление неуважения к символам субъектов РФ. Его инициаторами стали Госсовет Татарстана и депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Документ опубликовали в думской электронной базе.

Авторы законопроекта хотят внести изменения в статью о неуважении к обществу и государственным символам — ч. 3 ст. 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

По закону, за явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть, грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Новым законопроектом предлагается расширить этот список и добавить к нему символы субъектов РФ.