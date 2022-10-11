Российского бойца Алексея Олейника исключили из UFC
Российского бойца смешанных единоборств Алексея Олейника исключили из сильнейшего промоушена мира — UFC. Об этом сообщает UFC Roster Watch.
Олейник дрался в UFC с 2014 года, в организации на его счету девять побед и восемь поражений. Всего в ММА 45-летний спортсмен выиграл 60 поединков из 78.
Последний бой в UFC Олейник провёл 2 октября на турнире UFC Fight Night 211 в Лас-Вегасе. Россиянин уступил единогласным решением судей Илиру Латифи из Швеции.
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ТАСС / Валерий Шарифулин