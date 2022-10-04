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4 октября, 16:03

Последний бой в карьере Фёдора Емельяненко может пройти в США или Японии

Последний бой в карьере легендарного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко может состояться в США или Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя промоушена Bellator.

"Бой Фёдора может пройти в США. Но может быть такое, что поединок будет и в Японии. Что касается соперника, то он окончательно не определён", заявили в Bellator.

Предполагается, что последний поединок Фёдора Емельяненко пройдёт в начале 2023 года. Соперником россиянина может стать представитель США Райан Бейдер.

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Фёдор Емельяненко выступает в MMA с 2000 года. Он является четырёхкратным чемпионом мира в смешанных единоборствах в тяжёлом весе, четырёхкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.

В октябре 2021 года в Москве в главном поединке турнира Bellator 269 Емельяненко нокаутировал в первом раунде бывшего бойца UFC американца Тимоти Джонсона. Всего на счету 46-летнего спортсмена 40 побед и шесть поражений за карьеру, ещё один поединок был признан несостоявшимся.

Обложка ©

Getty Images / Masashi Hara

Роман Фейгин

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