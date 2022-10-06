В Госдуму внесли законопроект о критериях частичной мобилизации

В Госдуму внесли законопроект, который уточняет критерии по частичной мобилизации. В частности, документ, предложенный ЛДПР, предусматривает отсрочку для граждан, являющихся единственными детьми одинокого родителя. Проект закона размещён в думской электронной базе.

"Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", установив критерии частичной мобилизации, указав круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации", — уточняется в пояснительной записке.

Также законопроект предлагает не распространять запрет на отъезд с места постоянного пребывания без разрешения военкома на граждан, которые имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации и не получили повестку. Кроме того, предусматривается норма, согласно которой мобилизовать могут граждан, уволенных с военной службы с зачислением в запас. А лиц, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, предлагается наделить статусом военнослужащего ВС РФ.

"Граждане, призванные на военную службу по частичной мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооружённых силах Российской Федерации по контракту", — говорится в документе.