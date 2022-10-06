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Опубликовано 6 октября 2022, 12:02
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В Госдуму внесли законопроект о критериях частичной мобилизации

В Госдуму внесли законопроект, который уточняет критерии по частичной мобилизации. В частности, документ, предложенный ЛДПР, предусматривает отсрочку для граждан, являющихся единственными детьми одинокого родителя. Проект закона размещён в думской электронной базе.

"Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", установив критерии частичной мобилизации, указав круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации", — уточняется в пояснительной записке.

Также законопроект предлагает не распространять запрет на отъезд с места постоянного пребывания без разрешения военкома на граждан, которые имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации и не получили повестку. Кроме того, предусматривается норма, согласно которой мобилизовать могут граждан, уволенных с военной службы с зачислением в запас. А лиц, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, предлагается наделить статусом военнослужащего ВС РФ.

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"Граждане, призванные на военную службу по частичной мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооружённых силах Российской Федерации по контракту", — говорится в документе.

Также проект закона предлагает установить, что отсрочка от призыва по частичной мобилизации предоставляется студентам очной и вечерней формы обучения, гражданам, проходящим службу по призыву, детям военнослужащих, погибших при исполнении, лицам, имеющим на иждивении трёх или более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери ребёнка в возрасте до 16 лет.

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Опубликован указ Путина об отсрочке от мобилизации для студентов и аспирантов

Как рассказывал Лайф, 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

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LIFE / Павел Баранов

Варвара Романова
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