В Госдуму внесли законопроект о критериях частичной мобилизации
В Госдуму внесли законопроект, который уточняет критерии по частичной мобилизации. В частности, документ, предложенный ЛДПР, предусматривает отсрочку для граждан, являющихся единственными детьми одинокого родителя. Проект закона размещён в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", установив критерии частичной мобилизации, указав круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации", — уточняется в пояснительной записке.
Также законопроект предлагает не распространять запрет на отъезд с места постоянного пребывания без разрешения военкома на граждан, которые имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации и не получили повестку. Кроме того, предусматривается норма, согласно которой мобилизовать могут граждан, уволенных с военной службы с зачислением в запас. А лиц, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, предлагается наделить статусом военнослужащего ВС РФ.
"Граждане, призванные на военную службу по частичной мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооружённых силах Российской Федерации по контракту", — говорится в документе.
Также проект закона предлагает установить, что отсрочка от призыва по частичной мобилизации предоставляется студентам очной и вечерней формы обучения, гражданам, проходящим службу по призыву, детям военнослужащих, погибших при исполнении, лицам, имеющим на иждивении трёх или более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери ребёнка в возрасте до 16 лет.
Как рассказывал Лайф, 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.
LIFE / Павел Баранов