В Подмосковье трёхлетний мальчик упал с самоката и умер спустя два дня
МК: В Мытищах трёхлетний ребёнок упал с самоката и умер через два дня
В подмосковных Мытищах трёхлетний мальчик умер после падения на самокате. Как пишет МК, трагедия произошла спустя два дня после происшествия.
По словам родителей, их сын при падении сильно ударился головой. На следующий день у него началась рвота. Малыша отвезли в травмпункт, но госпитализировать не стали.
Однако вечером следующего дня ему стало плохо в квартире на Новомытищинском проспекте, мальчик потерял сознание. Прибывшие врачи не смогли спасти его жизнь. Теперь вскрытие установит, связаны ли падение мальчика и его смерть между собой.
Ранее Лайф писал, что в квартире в Ногинске нашли тело умершего несколько дней назад мальчика и его сошедшую с ума мать. По факту обнаружения тела полиция начала расследование, подробности трагедии выясняются.
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