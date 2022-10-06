В Подмосковье трёхлетний мальчик упал с самоката и умер спустя два дня

В подмосковных Мытищах трёхлетний мальчик умер после падения на самокате. Как пишет МК, трагедия произошла спустя два дня после происшествия.

По словам родителей, их сын при падении сильно ударился головой. На следующий день у него началась рвота. Малыша отвезли в травмпункт, но госпитализировать не стали.

Однако вечером следующего дня ему стало плохо в квартире на Новомытищинском проспекте, мальчик потерял сознание. Прибывшие врачи не смогли спасти его жизнь. Теперь вскрытие установит, связаны ли падение мальчика и его смерть между собой.