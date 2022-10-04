Пошла в ванную и потеряла сознание: На Урале скоропостижно скончалась мать восьмерых детей

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что взял на контроль семью из Первоуральска, в которой внезапно скончалась мать восьми детей Наталья Кустова, её младшему ребёнку всего полгодика.

"Мы в курсе этих событий, с коллегами в Первоуральске взаимодействуем, ситуацию контролируем", — приводит РИА "Новости" его слова.

По данным портала E1.ru, в субботу, 1 октября, у Натальи резко заболела голова, она выпила таблетку и пошла в ванную. Но принять её женщина не успела, так как потеряла сознание. Две бригады врачей пытались спасти женщину, но безуспешно. Как оказалось, причиной её гибели стал инфаркт. Вдовцу Александру Кустову теперь в одиночку предстоит воспитывать восьмерых детей. Старшая дочка уже студентка, четверо ребят — школьники, трое малышей ходят в детский сад, а младший ещё совсем малыш. По всей видимости, мужчине придётся оформлять отпуск по уходу за детьми либо нанимать няню.