Пошла в ванную и потеряла сознание: На Урале скоропостижно скончалась мать восьмерых детей
Свердловский омбудсмен пообещал помочь семье, где умерла мать восьмерых детей
Наталья Кустова. Обложка © VK / [PVK] Первоуральск
Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что взял на контроль семью из Первоуральска, в которой внезапно скончалась мать восьми детей Наталья Кустова, её младшему ребёнку всего полгодика.
"Мы в курсе этих событий, с коллегами в Первоуральске взаимодействуем, ситуацию контролируем", — приводит РИА "Новости" его слова.
По данным портала E1.ru, в субботу, 1 октября, у Натальи резко заболела голова, она выпила таблетку и пошла в ванную. Но принять её женщина не успела, так как потеряла сознание. Две бригады врачей пытались спасти женщину, но безуспешно. Как оказалось, причиной её гибели стал инфаркт. Вдовцу Александру Кустову теперь в одиночку предстоит воспитывать восьмерых детей. Старшая дочка уже студентка, четверо ребят — школьники, трое малышей ходят в детский сад, а младший ещё совсем малыш. По всей видимости, мужчине придётся оформлять отпуск по уходу за детьми либо нанимать няню.
А ранее Лайф рассказывал, что трёхлетний мальчик застрелил мать из найденного дома пистолета. Раненую женщину немедленно увезли в больницу, где она умерла через два часа. Вероятнее всего, врачам не удалось стабилизировать её состояние из-за большой кровопотери.
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