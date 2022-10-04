Генпрокуратура РФ указала на виновных в разрушении "Северных потоков"

Западные страны изначально угрожали России уничтожением инфраструктуры газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", а впоследствии действительно её разрушили. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе встречи с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком в Ханое.

По словам генпрокурора, из-за политики Запада разрушается архитектура международной безопасности и размываются нормы права. Дипломаты и политики западных стран при этом придерживаются двойных стандартов. Вершиной их "агрессии и цинизма", по словам Краснова, стала их публичная позиция о недавних злонамеренных действиях в отношении "Северных потоков".