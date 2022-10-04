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4 октября, 15:16

Генпрокуратура РФ указала на виновных в разрушении "Северных потоков"

Генпрокурор Краснов: Запад не скрывал действия по разрушению "Северных потоков"

Западные страны изначально угрожали России уничтожением инфраструктуры газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", а впоследствии действительно её разрушили. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе встречи с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком в Ханое.

По словам генпрокурора, из-за политики Запада разрушается архитектура международной безопасности и размываются нормы права. Дипломаты и политики западных стран при этом придерживаются двойных стандартов. Вершиной их "агрессии и цинизма", по словам Краснова, стала их публичная позиция о недавних злонамеренных действиях в отношении "Северных потоков".

"Сначала они заявили о намерениях уничтожить данную инфраструктуру, затем не особо пытались скрыть свои действия по её разрушению, а в конечном итоге обвиняют в диверсии Россию", — заключил он.

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Напомним: на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии. Позже Германия, Швеция и Дания решили вместе расследовать ЧП на "Северных потоках".

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Getty Images / Stefan Sauer

Алексей Берковиц

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