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4 октября, 15:08

Украина подаст заявку на ускоренное внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО

Украина намерена подать заявку на внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре. Об этом заявил министр культуры Незалежной Александр Ткаченко.

"Мы подготовили и подаём досье на внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре", — написал он в телеграм-канале.

Ткаченко отметил, что внесение Одессы в этот реестр гарантирует значительное международное внимание к сохранению города и "позволит лучше защитить мировое культурное наследие".

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Ранее Лайф рассказывал, что неожиданное решение Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО довольно холодно встретили в альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме.

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Shutterstock

Варвара Романова

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