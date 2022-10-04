Украина подаст заявку на ускоренное внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО
Украина намерена подать заявку на внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре. Об этом заявил министр культуры Незалежной Александр Ткаченко.
"Мы подготовили и подаём досье на внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре", — написал он в телеграм-канале.
Ткаченко отметил, что внесение Одессы в этот реестр гарантирует значительное международное внимание к сохранению города и "позволит лучше защитить мировое культурное наследие".
Ранее Лайф рассказывал, что неожиданное решение Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО довольно холодно встретили в альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме.
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