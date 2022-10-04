Украина подаст заявку на ускоренное внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО

Украина намерена подать заявку на внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре. Об этом заявил министр культуры Незалежной Александр Ткаченко.

"Мы подготовили и подаём досье на внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре", — написал он в телеграм-канале.