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4 октября, 14:56

В Крыму призвали Маска лишить Украину сети Starlink, используемой в военных целях

Глава парламента Крыма Константинов призвал Маска лишить Украину доступа к Starlink

Американский предприниматель Илон Маск должен лишить Украину доступа к спутниковой сети Starlink, ведь Киев использует её в военных целях. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Если Маск действительно заинтересован в прекращении конфликта на Украине, то ему следовало бы прежде всего лишить Украину доступа к спутниковой сети Starlink, которую киевский режим использует в том числе в своих военных целях", — приводит его слова РИА "Новости".

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Ранее Маск заявил, что Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Позднее он ответил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что по-прежнему поддерживает Украину, но опасается эскалации конфликта, что может нанести вред не только Незалежной, но и миру. В Кремле сочли попытку бизнесмена найти путь к решению конфликта позитивной.

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Wikipedia

Артур Лапсаков

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