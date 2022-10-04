В Крыму призвали Маска лишить Украину сети Starlink, используемой в военных целях

Американский предприниматель Илон Маск должен лишить Украину доступа к спутниковой сети Starlink, ведь Киев использует её в военных целях. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Если Маск действительно заинтересован в прекращении конфликта на Украине, то ему следовало бы прежде всего лишить Украину доступа к спутниковой сети Starlink, которую киевский режим использует в том числе в своих военных целях", — приводит его слова РИА "Новости".