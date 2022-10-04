В Крыму призвали Маска лишить Украину сети Starlink, используемой в военных целях
Глава парламента Крыма Константинов призвал Маска лишить Украину доступа к Starlink
Американский предприниматель Илон Маск должен лишить Украину доступа к спутниковой сети Starlink, ведь Киев использует её в военных целях. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Если Маск действительно заинтересован в прекращении конфликта на Украине, то ему следовало бы прежде всего лишить Украину доступа к спутниковой сети Starlink, которую киевский режим использует в том числе в своих военных целях", — приводит его слова РИА "Новости".
Ранее Маск заявил, что Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Позднее он ответил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что по-прежнему поддерживает Украину, но опасается эскалации конфликта, что может нанести вред не только Незалежной, но и миру. В Кремле сочли попытку бизнесмена найти путь к решению конфликта позитивной.