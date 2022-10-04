Британцы согласились с Маском, призвав закончить украинский конфликт назло политикам
Читатели Daily Mail поддержали план Маска по урегулированию конфликта на Украине
Предложенный американским предпринимателем Илоном Маском план урегулирования конфликта на Украине вызвал активное обсуждение среди читателей британской газеты Daily Mail. По мнению большинства из них, основатель Tesla и SpaceX абсолютно прав.
"Маск прав на сто процентов. Было готово мирное соглашение между Россией и Украиной, когда стороны встречались в Турции, и Борис Джонсон по указанию НАТО намеренно его испортил, чтобы военная машина США могла выкачивать миллиарды долларов из своих граждан и вести опосредованную войну с Россией", — написал один из пользователей.
Многие выразили мнение, что им не нужна ядерная война, а Украина должна "держаться подальше от НАТО и быть нейтральной". Комментаторы призвали Киев и Москву искать мирного соглашения как можно скорее, чего не хотят западные политики, зарабатывающие на конфликте слишком много денег, чтобы говорить об урегулировании.
Ранее Маск заявил, что Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя эти инициативы, высказал мнение, что американский бизнесмен "рано расшифровался". Экс-глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин полагает, что причиной заявления Маска является космонавт Анна Кикина, а глава ЛДПР Леонид Слуцкий заметил, что Маск "рвёт шаблоны".