Предложенный американским предпринимателем Илоном Маском план урегулирования конфликта на Украине вызвал активное обсуждение среди читателей британской газеты Daily Mail. По мнению большинства из них, основатель Tesla и SpaceX абсолютно прав.

"Маск прав на сто процентов. Было готово мирное соглашение между Россией и Украиной, когда стороны встречались в Турции, и Борис Джонсон по указанию НАТО намеренно его испортил, чтобы военная машина США могла выкачивать миллиарды долларов из своих граждан и вести опосредованную войну с Россией", — написал один из пользователей.

Многие выразили мнение, что им не нужна ядерная война, а Украина должна "держаться подальше от НАТО и быть нейтральной". Комментаторы призвали Киев и Москву искать мирного соглашения как можно скорее, чего не хотят западные политики, зарабатывающие на конфликте слишком много денег, чтобы говорить об урегулировании.