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3 октября, 22:34

Рогозин: На слова Маска об Украине повлияла русская женщина

Причиной заявления Илона Маска, назвавшего Крым российским и предложившим своё видение урегулирования украинского конфликта, является космонавт Анна Кикина. Такое ироничное мнение по факту высказывания американского предпринимателя высказал экс-глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Маск сделал эти заявления накануне полёта его корабля Crew Dragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем", — написал Рогозин в телеграм-канале.

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Ранее Маск в своём твиттере опубликовал ряд предложений по урегулированию ситуации на Украине. По словам предпринимателя, Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы, но уже при участии наблюдателей ООН. После резонансного поста Маска акции компании Tesla рухнули почти на 9%.

Запуск к МКС американского космического корабля Crew Dragon с экипажем, в который вошли астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката и российский космонавт Анна Кикина, запланирован на 5 октября.

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ТАСС / Павел Кассин

Иван Косицын

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