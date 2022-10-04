Рогозин: На слова Маска об Украине повлияла русская женщина

Причиной заявления Илона Маска, назвавшего Крым российским и предложившим своё видение урегулирования украинского конфликта, является космонавт Анна Кикина. Такое ироничное мнение по факту высказывания американского предпринимателя высказал экс-глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Маск сделал эти заявления накануне полёта его корабля Crew Dragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем", — написал Рогозин в телеграм-канале.

Ранее Маск в своём твиттере опубликовал ряд предложений по урегулированию ситуации на Украине. По словам предпринимателя, Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы, но уже при участии наблюдателей ООН. После резонансного поста Маска акции компании Tesla рухнули почти на 9%.