Полковник Макгрегор озвучил выгоду для США в атаках на "Потоки"

Отрицание американских властей причастности США к инцидентам на газопроводах "Северный поток" нелогичны и невыгодны Вашингтону. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Утверждения администрации [президента США Джо] Байдена о непричастности являются нелогичными, учитывая предыдущие заявления и то, как она двигает фигуры на доске", — высказался экс-представитель Пентагона в беседе с РИА "Новости".