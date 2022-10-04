Полковник Макгрегор озвучил выгоду для США в атаках на "Потоки"
Экс-советник Пентагона назвал нелогичными заявления США о непричастности к ЧП на "Северных потоках"
Отрицание американских властей причастности США к инцидентам на газопроводах "Северный поток" нелогичны и невыгодны Вашингтону. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"Утверждения администрации [президента США Джо] Байдена о непричастности являются нелогичными, учитывая предыдущие заявления и то, как она двигает фигуры на доске", — высказался экс-представитель Пентагона в беседе с РИА "Новости".
Макгрегор отметил, что Штатам выгодно разрушение газопроводов, так как остановка их работы делает Европу ещё более зависимой от американских энергоносителей. Он привёл в пример немецкую экономику, которая в краткосрочной перспективе стала более зависима от Америки.
Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии. Позже Германия, Швеция и Дания решили вместе расследовать ЧП на "Северных потоках".
ТАСС / AP