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3 октября, 22:20

Полковник Макгрегор озвучил выгоду для США в атаках на "Потоки"

Экс-советник Пентагона назвал нелогичными заявления США о непричастности к ЧП на "Северных потоках"

Отрицание американских властей причастности США к инцидентам на газопроводах "Северный поток" нелогичны и невыгодны Вашингтону. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Утверждения администрации [президента США Джо] Байдена о непричастности являются нелогичными, учитывая предыдущие заявления и то, как она двигает фигуры на доске", высказался экс-представитель Пентагона в беседе с РИА "Новости".

Утечка на "Северном потоке – 2" возобновилась

Утечка на "Северном потоке – 2" возобновилась

Макгрегор отметил, что Штатам выгодно разрушение газопроводов, так как остановка их работы делает Европу ещё более зависимой от американских энергоносителей. Он привёл в пример немецкую экономику, которая в краткосрочной перспективе стала более зависима от Америки.

Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии. Позже Германия, Швеция и Дания решили вместе расследовать ЧП на "Северных потоках".

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ТАСС / AP

Юлия Коновалова

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