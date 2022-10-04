Захарова усмотрела подлость в действиях польских властей в отношении российского дипломата
МИД РФ назвал провокацией предложение Польши российскому послу осудить референдумы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала действия властей Польши, предложивших послу России в республике Сергею Андрееву осудить референдумы взамен на некое взаимодействие.
Дипломат напомнила, что Андреев уже подвергался нападению во время церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам. По словам Захаровой, теперь "трусливо и подленько, заглядывая через плечо друг друга", было предложено некое взаимодействие, однако, по её словам, не совсем ясно, "кому подобное сотрудничество было предложено".
"Человеку, который идёт в самый пик и разгар беснования возлагать цветы к монументу воинам-освободителям? Они ещё не поняли, кто такие российские дипломаты и российская дипломатическая служба", — сказала представитель российского дипведомства в эфире телеканала "Россия-1".
Напомним, 3 октября МИД Польши вызвал российского посла из-за референдумов о вхождении в РФ новых регионов. Замминистра Марчин Пшидач заранее подчеркнул, что Польша не признает голосование и на встрече тоже выразит протест. Российские представители были вызваны также в МИД Финляндии, Германии, Италии и Дании.
ТАСС / Сергей Бобылев