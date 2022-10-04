Захарова усмотрела подлость в действиях польских властей в отношении российского дипломата

Дипломат напомнила, что Андреев уже подвергался нападению во время церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам. По словам Захаровой, теперь "трусливо и подленько, заглядывая через плечо друг друга", было предложено некое взаимодействие, однако, по её словам, не совсем ясно, "кому подобное сотрудничество было предложено".