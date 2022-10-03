Российский посол Андреев раскрыл детали предложенной ему в МИД Польши "сделки"
МИД Польши предложил российскому послу Андрееву "отмежеваться и осудить" политику РФ
Министерство иностранных дел Польши пыталось предложить российскому послу Сергею Андрееву "содействие и поддержку" в обмен на критику деятельности президента РФ Владимира Путина и осуждение проведённых в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов. Об этом рассказал российский дипломат в беседе со "Звездой" сразу после визита в польское дипведомство.
Посол РФ Андреев рассказал о требованиях Польши отказаться от поддержки РФ в обмен на "сотрудничество". Видео © Telegram / Телеканал "Звезда"
"Впервые такое услышал. Мне было предложено отмежеваться, осудить [решения РФ], и в этом со стороны польских властей будет оказана поддержка. Я сказал, что не вижу смысла продолжать дискуссию, поскольку наши позиции диаметрально противоположны. Наглость безграничная", — подытожил такое предложение наш дипломат.
Кроме того, в ходе встречи Андреев предложил представителю МИД Польши ознакомиться с текстом выступления Владимира Путина по теме принятия в состав РФ новых регионов, но поляки наотрез отказались.
Напомним, 3 октября МИД Польши вызвал российского посла из-за референдумов о вхождении в РФ новых регионов. Замминистра Марчин Пшидач заранее подчеркнул, что Польша не признает голосование и на встрече также выразит протест. Кроме того, российские представители были также вызваны по этому вопросу в МИД Финляндии, Германии, Италии и Дании.
ТАСС / EPA