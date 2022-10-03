Посла РФ вызвали в финский МИД из-за референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсоне

Российского посла в Хельсинки Павла Кузнецова вызвали в финский МИД из-за референдумов о вхождении в состав нашей страны четырёх новых субъектов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом в понедельник информирует финское внешнеполитическое ведомство на странице в Twitter.