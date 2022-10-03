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3 октября, 09:13

Посла РФ вызвали в финский МИД из-за референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсоне

Российского посла в Хельсинки Павла Кузнецова вызвали в финский МИД из-за референдумов о вхождении в состав нашей страны четырёх новых субъектов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом в понедельник информирует финское внешнеполитическое ведомство на странице в Twitter.

В Хельсинки назвали проведённый плебисцит "фиктивным" и заявили о "вопиющем факте нарушения Устава ООН и территориальной целостности Украины".

"Сегодня МИД вызвал посла России, чтобы выразить самое решительное осуждение референдумов на указанных территориях", — сказано в сообщении ведомства.

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Международные наблюдатели заявили о давлении Киева на участников референдумов

Ранее МИД Польши также вызвал российского посла Сергея Андреева в связи с вхождением в состав страны новых регионов. А власти Австралии решили расширить санкционный список, включив туда фамилии 28 россиян, имеющих отношение к референдумам. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Киева и пообещал не признавать результаты волеизъявления жителей Донбасса, Запорожья и Херсона.

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Wikipedia / Пресс-служба Президента России

Марина Калегина

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