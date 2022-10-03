Уральские учёные работают над "формулой счастья" для россиян
Уральские учёные решили выяснить, что дарит россиянам чувство комфорта и ощущение радости
Учёные Уральского федерального университета в рамках проекта "Благополучие человека в условиях цифровой трансформации" начали разрабатывать "формулу счастья". Работа направлена на выяснение потребностей людей для дальнейшего обеспечения условий, дарящих комфорт и ощущение счастья.
"Благополучие связано с реализацией заложенного в человеке потенциала, его способностей, талантов, ощущения включённости в общественную природную среду. Оно возникает тогда, когда есть стабильность, когда ресурсная база относительно устойчива, и она позволяет реализовывать длительные программы: от обучения до воспитания ребёнка", — приводит РИА "Новости" комментарий руководителя проекта, доктора филологических наук Анны Плотниковой.
Понятие "благополучие человека" специалисты определили как фундаментальный параметр. Исследователи уверены: именно обеспеченность личности ресурсами даёт человеку чувство безопасности в настоящем и потенциал для стабильности в будущем.
Ранее немецкие учёные доказали, что отказ от соцсетей на полчаса в день сокращает депрессию. У одной из групп испытуемых повысилась общая удовлетворённость жизнью, а эффект от эксперимента сохранился даже через полгода после окончания исследований.
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