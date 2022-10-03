2,5 трлн рублей в год: Промышленник из ЛНР оценил вклад новых регионов в экономику РФ

Потенциальный вклад Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в экономику России составляет около 2,5 триллиона рублей ежегодно, исходя из расчётов на основе данных за 2013 год до госпереворота на Украине. Об этом Лайфу сказал председатель совета директоров группы компаний "Маршал" (ЛНР), член генсовета "Деловой России" Сергей Горохов.

Он напомнил, что помимо угольной промышленности экономику новых регионов РФ формируют металлургия, энергетика, машиностроение, химическая промышленность и сельское хозяйство. Так, валовой региональный продукт (ВРП) Донбасса составлял в 2013 году 27,5 миллиарда долларов (или 1,8 триллиона рублей), что сопоставимо с показателями Башкортостана, Ростовской и Нижегородской областей — крупных экономически развитых субъектов РФ.

"Херсонская область в свою очередь станет крупнейшим сельскохозяйственным центром страны: регион имеет возможность выращивать ежегодно не менее двух миллионов тонн продовольственного зерна, один миллион тонн овощебахчевой продукции, 35 тысяч тонн риса, 100 тысяч тонн плодов, 50 тысяч тонн винограда", — добавил Горохов, оценив ВРП Херсонщины в 200 миллиардов рублей.