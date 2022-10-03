Опубликованы договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав РФ
На официальном интернет-портале правовой информации опубликованы договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав РФ, подписанные президентом Владимиром Путиным и главами регионов 30 сентября.
Документы временно применяются с даты подписания и вступают в силу с даты ратификации.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что присоединение регионов к России — это воля миллионов людей. Проекты конституционных законов о принятии регионов, а также законы о ратификации международных договоров по новым субъектам Госдума рассмотрит 3 октября. Пакет документов о вхождении новых субъектов в состав России уже был одобрен Конституционным судом РФ.
LIFE / Павел Баранов