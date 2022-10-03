Российского хоккеиста оштрафовали за взятку для уклонения от службы в армии

Российского хоккеиста Владислава Лукина, бывшего игрока уфимского "Салавата Юлаева", приговорили к штрафу в размере 2,2 миллиона рублей по делу о даче взятки за уклонение от военной службы. Такое решение принял Ленинский районный суд Уфы.