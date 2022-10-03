Российского хоккеиста оштрафовали за взятку для уклонения от службы в армии
Российского хоккеиста Владислава Лукина, бывшего игрока уфимского "Салавата Юлаева", приговорили к штрафу в размере 2,2 миллиона рублей по делу о даче взятки за уклонение от военной службы. Такое решение принял Ленинский районный суд Уфы.
Бывшего хоккеиста уфимского "Салавата Юлаева" Владислава Лукина оштрафовали за взятку для уклонения от службы в армии. Видео © t.me / SHOT
"По совокупности преступлений, путём частичного сложения, определить наказание в виде штрафа в размере 2,2 миллиона рублей в доход государства", — говорится в приговоре суда.
Ранее Лайф сообщал, что 25-летнего Лукина обвинили в даче взятки в крупном размере за уклонение от службы в армии. Деньги он передал через посредника, в отношении которого также возбуждено уголовное дело. Сам спортсмен признался в содеянном.
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