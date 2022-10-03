Путин поручил изучить возможность отзыва согласия на обработку данных на "Госуслугах"
Правительство РФ проработает до 15 ноября возможность давать и отзывать согласие на обработку персональных данных через портал "Госуслуг". Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, направленных на расширение функционала единого портала государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих возможность давать согласие на обработку персональных данных и отзывать такое согласие с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг", — указано в тексте.
Как сообщалось, Минцифры опровергло информацию, что повестки в рамках объявленной частичной мобилизации будут рассылать через "Госуслуги". Ведомство сослалось на законодательство в подтверждение слов. Слухи о таком способе вручать повестки ранее появились в соцсети.
Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр