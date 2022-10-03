Путин поручил изучить возможность отзыва согласия на обработку данных на "Госуслугах"

Правительство РФ проработает до 15 ноября возможность давать и отзывать согласие на обработку персональных данных через портал "Госуслуг". Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, направленных на расширение функционала единого портала государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих возможность давать согласие на обработку персональных данных и отзывать такое согласие с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг", — указано в тексте.