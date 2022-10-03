Власти Запорожской области не будут запрещать украинский язык
Рогов сообщил, что в Запорожской области не станут запрещать украинский язык
На территории Запорожской области, принятой в состав России, украинский язык останется в статусе официального, как в Крыму. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Это решение будет ещё приниматься, но, наверное, мы пойдём по пути Крыма, официальным языком [украинский] останется, никто запрещать его не будет. Кто хочет учиться на нём, пусть учится, собирают заявления, смогут получать образование на украинском. Но все мы прекрасно знаем, что именно русский язык — объединяющий", — сказал он.
Ранее Лайф сообщал, что Конституционный суд РФ по итогам проверки одобрил пакет документов о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Мирная жизнь: Запорожье и Херсон
ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO