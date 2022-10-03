Власти Запорожской области не будут запрещать украинский язык

На территории Запорожской области, принятой в состав России, украинский язык останется в статусе официального, как в Крыму. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Это решение будет ещё приниматься, но, наверное, мы пойдём по пути Крыма, официальным языком [украинский] останется, никто запрещать его не будет. Кто хочет учиться на нём, пусть учится, собирают заявления, смогут получать образование на украинском. Но все мы прекрасно знаем, что именно русский язык — объединяющий", — сказал он.