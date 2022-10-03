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3 октября, 07:18

Власти Запорожской области не будут запрещать украинский язык

Рогов сообщил, что в Запорожской области не станут запрещать украинский язык

На территории Запорожской области, принятой в состав России, украинский язык останется в статусе официального, как в Крыму. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Это решение будет ещё приниматься, но, наверное, мы пойдём по пути Крыма, официальным языком [украинский] останется, никто запрещать его не будет. Кто хочет учиться на нём, пусть учится, собирают заявления, смогут получать образование на украинском. Но все мы прекрасно знаем, что именно русский язык — объединяющий", — сказал он.

ВСУ не выпускают украинцев в освобождённую часть Запорожья

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Ранее Лайф сообщал, что Конституционный суд РФ по итогам проверки одобрил пакет документов о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Татьяна Миссуми

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