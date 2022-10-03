В Запорожье опасаются провокаций Киева после закрытия въезда в регион

Власти Украины в одностороннем порядке закрыли въезд в освобождённую часть Запорожской области через единственный контрольно-пропускной пункт на линии соприкосновения в Васильевке. Об этом сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

"Они намеренно создают препятствия для наших земляков, которые стремятся покинуть опасные территории", — написал он в телеграм-канале.

Балицкий считает, что Киев таким образом нарушает права людей, ограничивая их передвижение. По его словам, их взяли в заложники и превращают "в сакральных жертв своих интересов".

Он предположил также, что украинские власти с провокационной целью могут готовить обстрел мирных жителей, пытающихся покинуть подконтрольную Киеву часть Запорожья. Подобный инцидент произошёл 30 сентября.

"КПП Васильевка открыт для граждан, желающих въехать на освобождённую территорию Запорожской области. Надеемся, что людям удастся выехать, гарантируем им безопасность и всестороннюю помощь", — заверил Балицкий.