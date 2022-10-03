Развернули на регистрации: Финский авиаперевозчик отказался посадить в самолёт россиян
Фонтанка: Авиакомпания Finnair не допустила россиян к посадке на рейс
В аэропорту Дюссельдорфа пять российских граждан получили отказ в регистрации на рейс от финского авиаперевозчика Finnair. Об этом пишет "Фонтанка.ру".
По данным газеты, среди тех, кого "развернули" на регистрации, была женщина с ребёнком, которая через Хельсинки летела в Тюмень на похороны.
"Сказали, что по новому закону россиян не сажают", — поделился очевидец.
Проблему не удалось решить ни самому перевозчику, ни полиции. В правоохранительных органах признались, что всё понимают, однако для русских "существует запрет".
Напомним, 30 сентября вступило в силу решение о закрытии границы Финляндии для туристов из России. Тем, кому откажут во въезде, поставят соответствующую пометку в загранпаспорте, а визу (даже если она выдана третьей страной) аннулируют. Предусмотрены некоторые исключения: въезжать в Финляндию разрешат по семейным обстоятельствам, учёбе, работе или на лечение.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Bodo Marks