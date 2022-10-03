Развернули на регистрации: Финский авиаперевозчик отказался посадить в самолёт россиян

В аэропорту Дюссельдорфа пять российских граждан получили отказ в регистрации на рейс от финского авиаперевозчика Finnair. Об этом пишет "Фонтанка.ру".

По данным газеты, среди тех, кого "развернули" на регистрации, была женщина с ребёнком, которая через Хельсинки летела в Тюмень на похороны.

"Сказали, что по новому закону россиян не сажают", — поделился очевидец.