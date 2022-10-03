Украинских музыканта и поэта ограбили в Праге во время культурного тура
Украинских музыканта Василия Сказкива и поэта Владимира Драбчука ограбили в Чехии во время культурного тура под эгидой МИД Украины. Как сообщает издание "Страна.ua", инцидент произошёл ещё 23 сентября в Праге.
"В Праге ограбили украинских поэта и музыканта. Это произошло в рамках тура культурно-дипломатического проекта Ukrainian Music Magic Tour, который проходит под эгидой Министерства иностранных дел Украины. Его проводят музыкант-мультиинструменталист Василий Сказкив и поэт-рассказчик Владимир Драбчук", — отмечает издание.
Сказкив лишился паспорта, смартфона, футляра для кобзы и эксклюзивного ключа для настройки цимбал. У Драбчука же украли восемь экземпляров его поэмы. По мнению поэта, за кражей, вероятно, стоит "какая-то местная шпана". Он уже обратился с заявлением в местные правоохранительные органы. Из-за произошедшего поэт и музыкант пока не могут продолжить тур.
Ранее Лайф сообщал, что жители Германии выразили недовольство тем, что население страны за первую половину этого года превысило 84 миллиона человек за счёт притока украинских беженцев. По мнению немецких граждан, это может "разорвать казну" страны.
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