Украинских музыканта и поэта ограбили в Праге во время культурного тура

Украинских музыканта Василия Сказкива и поэта Владимира Драбчука ограбили в Чехии во время культурного тура под эгидой МИД Украины. Как сообщает издание "Страна.ua", инцидент произошёл ещё 23 сентября в Праге.

"В Праге ограбили украинских поэта и музыканта. Это произошло в рамках тура культурно-дипломатического проекта Ukrainian Music Magic Tour, который проходит под эгидой Министерства иностранных дел Украины. Его проводят музыкант-мультиинструменталист Василий Сказкив и поэт-рассказчик Владимир Драбчук", — отмечает издание.

Сказкив лишился паспорта, смартфона, футляра для кобзы и эксклюзивного ключа для настройки цимбал. У Драбчука же украли восемь экземпляров его поэмы. По мнению поэта, за кражей, вероятно, стоит "какая-то местная шпана". Он уже обратился с заявлением в местные правоохранительные органы. Из-за произошедшего поэт и музыкант пока не могут продолжить тур.