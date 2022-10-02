Британский "помощник беженцам" забросал украинок непристойными предложениями

Несколько девушек уже обвинили мужчину в том, что он присылал им в разное время сообщения с поцелуями, различные неуместные комплименты, а кому-то и вовсе предлагал остановиться в его доме в Ливерпуле. Парадоксально, но Доу считается "активным помощником" украинским беженцам и якобы даже ездил в Незалежную для передачи гуманитарного груза.