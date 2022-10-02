Британский "помощник беженцам" забросал украинок непристойными предложениями
Пожилого британца обвинили в отправке непристойных сообщений украинским беженкам
64-летнего жителя Великобритании Ника Доу, который является председателем районного совета Эппинг-Форест в британском графстве Эссекс обвинили в отправке непристойных сообщений беженкам с Украины. Подробности истории пишет Daily Mail.
Несколько девушек уже обвинили мужчину в том, что он присылал им в разное время сообщения с поцелуями, различные неуместные комплименты, а кому-то и вовсе предлагал остановиться в его доме в Ливерпуле. Парадоксально, но Доу считается "активным помощником" украинским беженцам и якобы даже ездил в Незалежную для передачи гуманитарного груза.
Сейчас началось расследование в отношении действий Доу. Сам обвиняемый отказался давать какие-либо комментарии на этот счёт.
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