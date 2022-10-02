Магазин в Москве начал продавать пакеты в виде повесток в военкомат и сильно пожалел
Посетители бутика подарков "Весёлая затея" в московском ТЦ "Авиапарк" обнаружили в магазине подарочные пакеты с дизайном в виде повестки. Креатива магазина они не поняли и обратились с замечаниями к руководству.
Москвичи показали подарочные пакеты в виде повесток из магазина "Весёлая затея". Видео © Telegram / SHOT
"Вы обязаны явиться в военный комиссариат "для прохождения военной службы". При себе иметь: "туалетные принадлежности, мобильный телефон, чёрные и зелёные нитки", — написано на подарочном пакете.
Сотрудники магазина заверили, что товар якобы завозили ещё в преддверии празднования Дня защитника Отечества и к объявлению частичной мобилизации в сентябре это никак не относится. После критики удивлённых покупателей сотрудники лавки всё же убрали пакеты из продажи.
Ранее Лайф сообщал, что на границе между Россией и Грузией подлежащим мобилизации россиянам вручили уже настоящие повестки. Получили их более 180 россиян из разных регионов страны, которые ожидали в очереди на выезд в Грузию, сообщил заместитель военкома Северной Осетии.
Telegram / SHOT