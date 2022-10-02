Магазин в Москве начал продавать пакеты в виде повесток в военкомат и сильно пожалел

Посетители бутика подарков "Весёлая затея" в московском ТЦ "Авиапарк" обнаружили в магазине подарочные пакеты с дизайном в виде повестки. Креатива магазина они не поняли и обратились с замечаниями к руководству.

Москвичи показали подарочные пакеты в виде повесток из магазина "Весёлая затея". Видео © Telegram / SHOT

"Вы обязаны явиться в военный комиссариат "для прохождения военной службы". При себе иметь: "туалетные принадлежности, мобильный телефон, чёрные и зелёные нитки", — написано на подарочном пакете.

Сотрудники магазина заверили, что товар якобы завозили ещё в преддверии празднования Дня защитника Отечества и к объявлению частичной мобилизации в сентябре это никак не относится. После критики удивлённых покупателей сотрудники лавки всё же убрали пакеты из продажи.