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2 октября, 17:14

Магазин в Москве начал продавать пакеты в виде повесток в военкомат и сильно пожалел

Посетители бутика подарков "Весёлая затея" в московском ТЦ "Авиапарк" обнаружили в магазине подарочные пакеты с дизайном в виде повестки. Креатива магазина они не поняли и обратились с замечаниями к руководству.

Москвичи показали подарочные пакеты в виде повесток из магазина "Весёлая затея". Видео © Telegram / SHOT

"Вы обязаны явиться в военный комиссариат "для прохождения военной службы". При себе иметь: "туалетные принадлежности, мобильный телефон, чёрные и зелёные нитки", — написано на подарочном пакете.

Сотрудники магазина заверили, что товар якобы завозили ещё в преддверии празднования Дня защитника Отечества и к объявлению частичной мобилизации в сентябре это никак не относится. После критики удивлённых покупателей сотрудники лавки всё же убрали пакеты из продажи.

Петербуржец решил судиться с военкоматом после того, как получил повестку

Петербуржец решил судиться с военкоматом после того, как получил повестку

Ранее Лайф сообщал, что на границе между Россией и Грузией подлежащим мобилизации россиянам вручили уже настоящие повестки. Получили их более 180 россиян из разных регионов страны, которые ожидали в очереди на выезд в Грузию, сообщил заместитель военкома Северной Осетии.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Ирина Фальке

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