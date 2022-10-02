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2 октября, 16:56

Умер петербургский учёный Валерий Митько, обвинявшийся в госизмене

<p>Валерий Митько. Фото © arcticas.ru</p>

Валерий Митько. Фото © arcticas.ru

Умер петербургский учёный Валерий Митько, который в начале года обвинялся в госизмене. Об этом сообщили в правозащитной организации "Первый отдел".

"Сегодня в возрасте 81 года скончался наш подзащитный Валерий Митько президент Арктической академии наук, один из ведущих в стране специалистов по гидроакустике", говорится в сообщении.

В последнее время Митько испытывал проблемы со здоровьем — ему всё чаще вызывали скорую, а сам он не мог ходить и ухаживать за своей женой, прикованной к постели.

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Матвей Шандрыголов
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