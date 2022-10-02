Умер петербургский учёный Валерий Митько, обвинявшийся в госизмене
Валерий Митько. Фото © arcticas.ru
Умер петербургский учёный Валерий Митько, который в начале года обвинялся в госизмене. Об этом сообщили в правозащитной организации "Первый отдел".
"Сегодня в возрасте 81 года скончался наш подзащитный Валерий Митько — президент Арктической академии наук, один из ведущих в стране специалистов по гидроакустике", — говорится в сообщении.
В последнее время Митько испытывал проблемы со здоровьем — ему всё чаще вызывали скорую, а сам он не мог ходить и ухаживать за своей женой, прикованной к постели.
Ранее скончался журналист и театральный критик Олег Вергелис, ему было 55 лет. Три года назад он перенёс инсульт.