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2 октября, 15:57

В Азербайджане начали расследование из-за видео расстрела армянских военнопленных

Баку начал расследование после появления в Сети видео, на котором, предположительно, армянских военнопленных расстреливают азербайджанские солдаты. Об этом сообщили в Генпрокуратуре страны, добавив, что по итогам будут приняты предусмотренные законом меры.

"Военной прокуратурой Азербайджанской Республики проводится полное и всестороннее расследование подобных видеозаписей на предмет их подлинности, а также времени и места съёмки, личностей военнослужащих, присутствующих на этих кадрах, а также иных обстоятельств, имеющих значение для установления объективной истины", пояснили в ведомстве.

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Ранее специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что кадры с предполагаемым расстрелом армянских военнопленных солдатами Азербайджана должны быть тщательно изучены на предмет подлинности. Если достоверность видео будет установлена, то виновных нужно наказать, так как случившееся является военным преступлением.

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Генпрокуратура Азербайджанской Республики

Татьяна Миссуми

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