В Азербайджане начали расследование из-за видео расстрела армянских военнопленных

Баку начал расследование после появления в Сети видео, на котором, предположительно, армянских военнопленных расстреливают азербайджанские солдаты. Об этом сообщили в Генпрокуратуре страны, добавив, что по итогам будут приняты предусмотренные законом меры.

"Военной прокуратурой Азербайджанской Республики проводится полное и всестороннее расследование подобных видеозаписей на предмет их подлинности, а также времени и места съёмки, личностей военнослужащих, присутствующих на этих кадрах, а также иных обстоятельств, имеющих значение для установления объективной истины", — пояснили в ведомстве.