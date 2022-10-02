Фигуристы Синицина и Кацалапов поженились
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото © Telegram / Виктория Синицина
Фигуристы и серебряные призёры Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов сыграли долгожданную свадьбу, фото с церемонии бракосочетания спортсменка опубликовала в своём телеграм-канале.
Незадолго до события её супруг сообщил поклонникам, что паре нужно морально и физически "перезагрузиться". Поэтому они решили пропустить первую половину сезона 2022/23.
"Тем более скоро у нас долгожданное событие в жизни — наша свадьба! И хочется на этом максимально сосредоточиться, насладиться каждым моментом подготовки, самого дня. Посвятить время друг другу. Надеемся, что вы с пониманием отнесётесь к нашему решению и поддержите его", — сообщал фигурист.
Ранее бывшая участница "Дома-2" Лера Фрост вышла замуж за депутата Госдумы. В соцсетях она опубликовала фотографии в свадебном платье и с обручальным кольцом, но добавила, что остальные подробности расскажет позже.