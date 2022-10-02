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2 октября, 15:48

Фигуристы Синицина и Кацалапов поженились

<p>Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/victoria_sinitsina" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Виктория Синицина</a></p>

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото © Telegram / Виктория Синицина

Фигуристы и серебряные призёры Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов сыграли долгожданную свадьбу, фото с церемонии бракосочетания спортсменка опубликовала в своём телеграм-канале.

Незадолго до события её супруг сообщил поклонникам, что паре нужно морально и физически "перезагрузиться". Поэтому они решили пропустить первую половину сезона 2022/23.

"Тем более скоро у нас долгожданное событие в жизни — наша свадьба! И хочется на этом максимально сосредоточиться, насладиться каждым моментом подготовки, самого дня. Посвятить время друг другу. Надеемся, что вы с пониманием отнесётесь к нашему решению и поддержите его", — сообщал фигурист.

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Ирина Фальке

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