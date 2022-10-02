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Опубликовано 2 октября 2022, 15:43
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Появилось видео обучения мобилизованных россиян стрельбе из трофейных гранатомётов НАТО

Минобороны показало кадры тренировок мобилизованных россиян в тыловых районах СВО

В тыловых районах спецоперации идёт подготовка мобилизованных, в том числе они учатся использовать трофейное оружие НАТО. На публикуемом Минобороны РФ видео один из военных показал тренировочную стрельбу из гранатомёта шведско-американского производства AT-4.

В тыловых районах зоны СВО идёт подготовка мобилизованных. Видео © t.me / Минобороны России

"Бояться нечего, всему учат, экипировку выдают. Мы защищаем нашу страну, в которой мы родились, живём, работаем. У нас семьи, дома. Всё будет хорошо. Как пришли, так потом и уйдём обратно домой", поделился мобилизованный военнослужащий Илья.

На учебных полигонах призывники отрабатывают навыки ведения боя в составе рот (батарей) в условиях городской или промышленной застройки и пересечённой местности, уточнили в Минобороны. Там подчеркнули, что после подготовки военные будут выполнять задачи по контролю и обороне освобождённых территорий, а также их задействуют в составе подразделений резерва и усиления.

Губернатор Подмосковья рассказал о подготовке мобилизованных
Губернатор Подмосковья рассказал о подготовке мобилизованных

Ранее Минобороны России показало обучение призывников на базе одного из учебных центров Южного военного округа, где готовят наводчиков-операторов и механиков колёсной и легкобронированной техники.

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Минобороны России

Татьяна Миссуми
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