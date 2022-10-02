Появилось видео обучения мобилизованных россиян стрельбе из трофейных гранатомётов НАТО

В тыловых районах спецоперации идёт подготовка мобилизованных, в том числе они учатся использовать трофейное оружие НАТО. На публикуемом Минобороны РФ видео один из военных показал тренировочную стрельбу из гранатомёта шведско-американского производства AT-4.

В тыловых районах зоны СВО идёт подготовка мобилизованных. Видео © t.me / Минобороны России

"Бояться нечего, всему учат, экипировку выдают. Мы защищаем нашу страну, в которой мы родились, живём, работаем. У нас семьи, дома. Всё будет хорошо. Как пришли, так потом и уйдём обратно домой", — поделился мобилизованный военнослужащий Илья.

На учебных полигонах призывники отрабатывают навыки ведения боя в составе рот (батарей) в условиях городской или промышленной застройки и пересечённой местности, уточнили в Минобороны. Там подчеркнули, что после подготовки военные будут выполнять задачи по контролю и обороне освобождённых территорий, а также их задействуют в составе подразделений резерва и усиления.