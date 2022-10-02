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2 октября, 04:30

Минобороны России показало обучение мобилизованных механиков и наводчиков

Минобороны России показало процесс подготовки россиян, призванных в рамках частичной мобилизации. Обучение проводится на базе одного из учебных центров Южного военного округа, здесь готовят наводчиков-операторов и механиков колёсной и легкобронированной техники.

Военнослужащие на кадрах подносят снаряды для БТР-82А, после чего загружают их в спецотсек и занимаются стрельбами на полигоне. Бойцы заняты также изучением узлов и агрегатов современного вооружения. Сообщается, что они совершенствуют навыки вождения техники и упражняются в стрельбах из штатного оружия.

В ведомстве отдельно подчёркивают, что обучающий процесс проводится под руководством военных специалистов с богатым боевым опытом.

Стрельба из пулемётов и гранатомётов: Появилось видео боевой подготовки мобилизованных россиян на полигоне в ДНР

Стрельба из пулемётов и гранатомётов: Появилось видео боевой подготовки мобилизованных россиян на полигоне в ДНР

Ранее сообщалось, что жители Астрахани, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, проходят боевую подготовку в Чеченской Республике. Как рассказали в пресс-службе губернатора региона Игоря Бабушкина, бойцов уже обеспечили всем необходимым.

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"ВКонтакте" / Минобороны России

Дмитрий Алексиевич

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