Минобороны России показало обучение мобилизованных механиков и наводчиков

Минобороны России показало процесс подготовки россиян, призванных в рамках частичной мобилизации. Обучение проводится на базе одного из учебных центров Южного военного округа, здесь готовят наводчиков-операторов и механиков колёсной и легкобронированной техники.

Военнослужащие на кадрах подносят снаряды для БТР-82А, после чего загружают их в спецотсек и занимаются стрельбами на полигоне. Бойцы заняты также изучением узлов и агрегатов современного вооружения. Сообщается, что они совершенствуют навыки вождения техники и упражняются в стрельбах из штатного оружия.