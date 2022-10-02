Минобороны России показало обучение мобилизованных механиков и наводчиков
Минобороны России показало процесс подготовки россиян, призванных в рамках частичной мобилизации. Обучение проводится на базе одного из учебных центров Южного военного округа, здесь готовят наводчиков-операторов и механиков колёсной и легкобронированной техники.
Военнослужащие на кадрах подносят снаряды для БТР-82А, после чего загружают их в спецотсек и занимаются стрельбами на полигоне. Бойцы заняты также изучением узлов и агрегатов современного вооружения. Сообщается, что они совершенствуют навыки вождения техники и упражняются в стрельбах из штатного оружия.
В ведомстве отдельно подчёркивают, что обучающий процесс проводится под руководством военных специалистов с богатым боевым опытом.
Стрельба из пулемётов и гранатомётов: Появилось видео боевой подготовки мобилизованных россиян на полигоне в ДНР
Ранее сообщалось, что жители Астрахани, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, проходят боевую подготовку в Чеченской Республике. Как рассказали в пресс-службе губернатора региона Игоря Бабушкина, бойцов уже обеспечили всем необходимым.
"ВКонтакте" / Минобороны России