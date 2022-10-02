Очередной киевский политик помечтал о силовом возврате Крыма
Глава ГУР Украины Буданов пригрозил захватить Крымский полуостров
Украина захватит Крым в ближайшем будущем. Такое заявление сделал в ходе телеэфира руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
"Я там много раз был. Это моя такая вторая родина. Я вырос в Крыму. И мы туда вернёмся достаточно скоро. Да, с оружием вернёмся. Другого варианта не существует", — сказал руководитель украинской разведки журналистам.
Каким именно образом Украина планирует справиться с этой задачей, Буданов не объяснил.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил "любыми средствами" забрать Крым у России. А экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова заявила, что Киев хотел бы "захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО".
ТАСС / Сергей Мальгавко