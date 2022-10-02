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2 октября, 03:48

Очередной киевский политик помечтал о силовом возврате Крыма

Глава ГУР Украины Буданов пригрозил захватить Крымский полуостров

Украина захватит Крым в ближайшем будущем. Такое заявление сделал в ходе телеэфира руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Я там много раз был. Это моя такая вторая родина. Я вырос в Крыму. И мы туда вернёмся достаточно скоро. Да, с оружием вернёмся. Другого варианта не существует", сказал руководитель украинской разведки журналистам.

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Каким именно образом Украина планирует справиться с этой задачей, Буданов не объяснил.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил "любыми средствами" забрать Крым у России. А экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова заявила, что Киев хотел бы "захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО".

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Юлия Коновалова

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