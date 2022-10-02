Слуцкий высказался о ситуации в "Рубине" на фоне мобилизации

Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий порассуждал, может ли кто-то из игроков уехать из команды из-за объявленной в России частичной мобилизации. Специалист отметил, что сложившаяся ситуация пока не повлияла на работу клуба.

"Не знаю, таких разговоров у нас пока не было. Все находятся на своих рабочих местах", — сказал Слуцкий, передаёт "Спорт-Экспресс".

А ранее главный тренер другого ведущего клуба России, хоккейного ЦСКА, Сергей Фёдоров заявил, что не опасается за хоккеистов команды, которым может прийти повестка в военкомат. По его словам, это жизнь, страна "находится в определённой ситуации".