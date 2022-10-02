Слуцкий высказался о ситуации в "Рубине" на фоне мобилизации
Тренер "Рубина" Слуцкий: Частичная мобилизация на работу клуба никак не повлияла
Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий порассуждал, может ли кто-то из игроков уехать из команды из-за объявленной в России частичной мобилизации. Специалист отметил, что сложившаяся ситуация пока не повлияла на работу клуба.
"Не знаю, таких разговоров у нас пока не было. Все находятся на своих рабочих местах", — сказал Слуцкий, передаёт "Спорт-Экспресс".
А ранее главный тренер другого ведущего клуба России, хоккейного ЦСКА, Сергей Фёдоров заявил, что не опасается за хоккеистов команды, которым может прийти повестка в военкомат. По его словам, это жизнь, страна "находится в определённой ситуации".
Лайф также писал, что боец ММА Владимир Минеев получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. По его словам, он не собирается бегать от призыва. Позже Минеев заявил, что прибыл в один из московских военкоматов по повестке о частичной мобилизации и готов служить в армии.
ТАСС / Егор Алеев