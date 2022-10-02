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Регион
Опубликовано 2 октября 2022, 07:20
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Слуцкий высказался о ситуации в "Рубине" на фоне мобилизации

Тренер "Рубина" Слуцкий: Частичная мобилизация на работу клуба никак не повлияла

Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий порассуждал, может ли кто-то из игроков уехать из команды из-за объявленной в России частичной мобилизации. Специалист отметил, что сложившаяся ситуация пока не повлияла на работу клуба.

"Не знаю, таких разговоров у нас пока не было. Все находятся на своих рабочих местах", — сказал Слуцкий, передаёт "Спорт-Экспресс".

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А ранее главный тренер другого ведущего клуба России, хоккейного ЦСКА, Сергей Фёдоров заявил, что не опасается за хоккеистов команды, которым может прийти повестка в военкомат. По его словам, это жизнь, страна "находится в определённой ситуации".

Лайф также писал, что боец ММА Владимир Минеев получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. По его словам, он не собирается бегать от призыва. Позже Минеев заявил, что прибыл в один из московских военкоматов по повестке о частичной мобилизации и готов служить в армии.

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ТАСС / Егор Алеев

Иван Косицын
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