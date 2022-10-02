Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в Донецке

В Донецке местный житель пострадал при взрыве мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщает телеграм-канал штаба территориальной обороны ДНР. Всё произошло в дачном кооперативе "Садовод" Куйбышевского района города.

"В Куйбышевском районе Донецка в дачном кооперативе "Садовод" на сброшенной украинскими боевиками запрещённой противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" ранение получил мужчина 1941 года рождения", — уточнили в штабе.