Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в Донецке
В Донецке местный житель пострадал при взрыве мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщает телеграм-канал штаба территориальной обороны ДНР. Всё произошло в дачном кооперативе "Садовод" Куйбышевского района города.
"В Куйбышевском районе Донецка в дачном кооперативе "Садовод" на сброшенной украинскими боевиками запрещённой противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" ранение получил мужчина 1941 года рождения", — уточнили в штабе.
Ранее Лайф писал, что 1 октября ВСУ обстреляли Донецк пять раз за два часа. Обстрел вёлся минами калибра 152 и 155 миллиметров.
Специальная военная операция на Украине
"Не боюсь этих террористов!": Выживший после покушения СБУ француз обещал и дальше раскрывать правду об Украине
сегодня в 13:36
Зеленский заявил о "полной зачистке" Красного Лимана
сегодня в 13:10
"Противник был не готов": Спецназ "Ахмат" применил в ходе боёв в ДНР новую практику и ошарашил ВСУ
сегодня в 12:37
Обложка ©