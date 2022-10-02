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2 октября, 15:28

Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в Донецке

В Донецке местный житель пострадал при взрыве мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщает телеграм-канал штаба территориальной обороны ДНР. Всё произошло в дачном кооперативе "Садовод" Куйбышевского района города.

"В Куйбышевском районе Донецка в дачном кооперативе "Садовод" на сброшенной украинскими боевиками запрещённой противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" ранение получил мужчина 1941 года рождения", уточнили в штабе.

Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка украинскими войсками

Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка украинскими войсками

Ранее Лайф писал, что 1 октября ВСУ обстреляли Донецк пять раз за два часа. Обстрел вёлся минами калибра 152 и 155 миллиметров.

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Wikipedia

Матвей Шандрыголов

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