Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале опубликовал кадры совместных действий союзных войск и спецназа "Ахмат" в ДНР. По его словам, в ходе спецоперации они применили новую практику, к чему ВСУ оказались не готовы.

Кадыров показал кадры работы совместной работы союзных войск и спецназа "Ахмат" в ДНР. Видео © t.me / Kadyrov_95

"Действия бойцов чеченских подразделений, выполняемые совместно с союзными войсками, приносят отличные результаты. Уже очевидно, что к нашей новой тактике противник был не готов. Он ежедневно несёт большие потери. Западное вооружение, которым так хвастается украинская сторона, в открытом противостоянии не даёт ей никакого преимущества", — написал Кадыров.

По мнению лидера Чечни, ключевую роль на полях сражений играет мотивация бойцов и их готовность пойти на подвиг ради правого дела.