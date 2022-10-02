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Опубликовано 2 октября 2022, 12:37
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Спецназ "Ахмат" применил в ходе боёв в ДНР новую практику и ошарашил ВСУ

Рамзан Кадыров заявил, что ВСУ оказались не готовы к новой тактике чеченского спецназа

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале опубликовал кадры совместных действий союзных войск и спецназа "Ахмат" в ДНР. По его словам, в ходе спецоперации они применили новую практику, к чему ВСУ оказались не готовы.

Кадыров показал кадры работы совместной работы союзных войск и спецназа "Ахмат" в ДНР. Видео © t.me / Kadyrov_95

"Действия бойцов чеченских подразделений, выполняемые совместно с союзными войсками, приносят отличные результаты. Уже очевидно, что к нашей новой тактике противник был не готов. Он ежедневно несёт большие потери. Западное вооружение, которым так хвастается украинская сторона, в открытом противостоянии не даёт ей никакого преимущества", — написал Кадыров.

По мнению лидера Чечни, ключевую роль на полях сражений играет мотивация бойцов и их готовность пойти на подвиг ради правого дела.

Кадыров рассказал ещё о двух российских бойцах, освобождённых из украинского плена
Кадыров рассказал ещё о двух российских бойцах, освобождённых из украинского плена

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что в ближайшее время Россия полностью освободит всю территорию Донецкой Народной Республики, а также районы на Херсонском и Запорожском направлениях.

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t.me / Kadyrov_95

Артур Белкин
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