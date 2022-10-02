Путин внёс в Госдуму проекты о принятии новых регионов в состав России

Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы проекты федеральных конституционных законов о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщили в комитете по госстроительству и законодательству.

"Четыре проекта федеральных конституционных законов (ФКЗ) о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации внесены в Госдуму Президентом Российской Федерации", — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета Госдумы.

В соответствии с конституцией и законодательством РФ, ЛДНР, Херсонская и Запорожская области вступят в состав России как две республики и две области. Наименование нового субъекта будет включено в первую часть ст. 65 Конституции, где перечислены все российские регионы.