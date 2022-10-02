Пасечник: Референдумы показали миру, что русский дух не сломить

Прошедшие в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях референдумы показали всему миру крепость русского духа и желание жителей регионов оказаться в составе России. Об этом сербской газете "Вечерне новости" заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Люди выбрали возвращение домой, в Россию, к своему народу, бомбёжки и провокации Киева, который попытался помешать референдуму, не смогли нас напугать. Этот референдум показал всему миру, что русский дух невозможно сломить, объединёнными мы стали ещё сильнее", — заявил Пасечник, говоря об итогах референдумов.