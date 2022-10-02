Пасечник: Референдумы показали миру, что русский дух не сломить
Прошедшие в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях референдумы показали всему миру крепость русского духа и желание жителей регионов оказаться в составе России. Об этом сербской газете "Вечерне новости" заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Люди выбрали возвращение домой, в Россию, к своему народу, бомбёжки и провокации Киева, который попытался помешать референдуму, не смогли нас напугать. Этот референдум показал всему миру, что русский дух невозможно сломить, объединёнными мы стали ещё сильнее", — заявил Пасечник, говоря об итогах референдумов.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что присоединение регионов к России — это воля миллионов людей.
Getty Images / Kremlin Press Office / Handout / Anadolu Agency