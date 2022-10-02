В Петербурге знакомый из соцсетей изнасиловал школьницу на первом свидании
Знакомый из соцсетей изнасиловал 14-летнюю петербурженку
Петербургским правоохранителям поступило сообщение об изнасиловании от 14-летней девушки и её родителей, об этом пишет АН "Оперативное прикрытие". Так, знакомый из социальных сетей во время первой личной встречи силой затащил девочку в подъезд дома на Российском проспекте и надругался.
После этого потерпевшая пошла к подруге, откуда её и забрали родители. Позже она была доставлена в медицинское учреждение с травмами живота, нижней части спины и таза. После оказания медицинской помощи подросток был отпущен на амбулаторное лечение. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Лайф писал, что в одной из квартир подмосковного Ногинска обнаружили тело мальчика и его маму с признаками психического заболевания. Сообщается, что она не смогла объяснить правоохранителям обстоятельства смерти сына.
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