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2 октября, 09:54

В Петербурге знакомый из соцсетей изнасиловал школьницу на первом свидании

Знакомый из соцсетей изнасиловал 14-летнюю петербурженку

Петербургским правоохранителям поступило сообщение об изнасиловании от 14-летней девушки и её родителей, об этом пишет АН "Оперативное прикрытие". Так, знакомый из социальных сетей во время первой личной встречи силой затащил девочку в подъезд дома на Российском проспекте и надругался.

После этого потерпевшая пошла к подруге, откуда её и забрали родители. Позже она была доставлена в медицинское учреждение с травмами живота, нижней части спины и таза. После оказания медицинской помощи подросток был отпущен на амбулаторное лечение. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ранее Лайф писал, что в одной из квартир подмосковного Ногинска обнаружили тело мальчика и его маму с признаками психического заболевания. Сообщается, что она не смогла объяснить правоохранителям обстоятельства смерти сына.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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